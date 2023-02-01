" المستشارين" يصادق على إضافة المعرفة باللغة الأمازيغية إلى شروط الحصول على الجنسية المغربية

صادق مجلس المستشارين بالمغرب (الغرفة الثانية للبرلمان)، مساء الثلاثاء بالإجماع، على مقترح قانون يتعلق بإضافة المعرفة الكافية باللغة الأمازيغية إلى شروط الحصول على الجنسية المغربية بالنسبة للأجانب، إلى جانب اللغة العربية.

وقال وزير العدل المغربي، عبداللطيف وهبي، إن مقترح القانون الذي صادق عليه مجلس المستشارين يأتي في إطار "تنزيل النص الدستوري" الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح "من غير المعقول اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية".