المغرب يحظر دخول الوافدين من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا

وفي تغيير مفاجئ في السياسة، بدأت الصين هذا الشهر في تفكيك أكثر أنظمة الإغلاق والاختبارات المكثفة صرامة في العالم، مما وضع اقتصادها المنهك في طريقه لإعادة الانفتاح الكامل خلال العام المقبل.

لكن رفع القيود أدى إلى انتشار "كوفيد" إلى حد كبير دون رادع، ومن المحتمل أن يصيب ملايين الناس يوميا هناك، وفقا لبعض خبراء الصحة الدوليين.