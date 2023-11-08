بعد رفع العقوبات عنها.. ليبيا تستعيد طائرة من ماليزيا

نجحت ليبيا باستعادة طائرة نوع "C 130" من ماليزيا، بعد رفع العقوبات الدولية عنها، بحسب ما أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة "لارمو"، الثلاثاء.

وقال المكتب، في بيان نشره عبر موقعه على "إنترنت"، إن "هذا التطور يأتي محصلة للعمل المشترك مع الأجسام الداخلية المجسدة في مذكرة التعاون الموقعة ما بين مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة ورئاسة الأركان الجوية".

وأضاف أنه "تم رفع العقوبات عن الطائرة الليبية، وذلك بعد مفاوضات ناجحة بين مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة ووزارة الخارجية الأميركية''.