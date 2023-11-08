بعد رفع العقوبات عنها.. ليبيا تستعيد طائرة من ماليزيا
نجحت ليبيا باستعادة طائرة نوع "C 130" من ماليزيا، بعد رفع العقوبات الدولية عنها، بحسب ما أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة "لارمو"، الثلاثاء.
وقال المكتب، في بيان نشره عبر موقعه على "إنترنت"، إن "هذا التطور يأتي محصلة للعمل المشترك مع الأجسام الداخلية المجسدة في مذكرة التعاون الموقعة ما بين مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة ورئاسة الأركان الجوية".
وأضاف أنه "تم رفع العقوبات عن الطائرة الليبية، وذلك بعد مفاوضات ناجحة بين مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة ووزارة الخارجية الأميركية''.
وأردف المكتب، في بيانه، أن "الاتفاق على رفع الحظر فيما يتعلق بالطائرة صدر في 6 نوفمبر/تشرين الأول، بعد مفاوضات شاقة مع الجانب الأمريكي"، لافتاً إلى أن "هذا الإنجاز يمثل المرحلة الأولى في عملية التفاوض على عودة العديد من الطائرات والسفن إلى ليبيا من عدد من البلدان".
تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تخضع لعقوبات من مجلس الأمن الدولي تم فرضها إبان الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في 2011، ولجوء الرئيس الراحل معمر القذافي إلى القمع من أجل إخمادها، لكن الولايات المتحدة تفرض عقوبات بشكل أحادي على مؤسسات وكيانات ليبية وأفراد يشتبه في تورطهم في الحرب الأهلية التي عرفتها البلاد.