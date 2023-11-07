"سوناطراك" تعلن من طرابلس استئناف أنشطتها في ليبيا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" الجزائرية رشيد حشيشي، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي من العاصمة طرابلس عودة سوناطراك إلى ليبيا.

وقام حشيشي بزيارة إلى الشركة الوطنية للنفط الليبية بطرابلس في خطوة تندرج في إطار ترسيم عملية استئناف أنشطة مجمع سوناطراك بعد توقف دام لعدة سنوات.

وسيسمح ذلك بتنفيذ الالتزامات التعاقدية لمجمع سوناطراك في مجال الاستكشاف المتعلق بالرقع التعاقدية "065" و"96/95" الواقعتين بحوض غدامس، وفق ما أفاد بيان لشركة "سوناطراك".

وأبلغت سوناطراك المؤسسة الليبية بشأن رفع حالة القوة القاهرة، استجابة لدعوة وجهتها إلى الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز بليبيا.

من جانبه، رحب رئيس المؤسسة الليبية للنفط فرحات بن قدارة باستئناف أنشطة سوناطراك، معربا عن "إرادته لتقوية الشراكة الثنائية وتعزيز علاقات التعاون بين الشركتين".

وخلال هذا اللقاء، عبر الطرفان عن التزامهما بوضع كافة الترتيبات من أجل تسهيل استئناف أنشطة مجمع سوناطراك في ليبيا ومواصلة الشراكة المتميزة بين الشركتين.

تجدر الإشارة إلى أن فريقًا رفيع المستوى يتكون من خبراء ومختصين من كلا الطرفين سيعمل على تنفيذ الجوانب التقنية والفنية لاستئناف نشاط سوناطراك وذلك خلال اجتماعات العمل المقرر عقدها غدا الأربعاء.

وسبق أن علقت "سوناطراك" نشاطها في ليبيا المرة الأولى في العام 2011، ثم عادت للنشاط في العام 2012، قبل أن تتوقف ثانية في العام 2015.