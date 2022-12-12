محللون: القطيعة بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا تطيل بقاء الدبيبة بالسلطة

رأى محللون وسياسيون، أن القطيعة بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا على خلفية استحداث المحكمة الدستورية في بنغازي، من شأنها أن تطيل بقاء حكومة عبد الحميد الدبيبة في السلطة.

وصوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يوم الأحد، على تعليق التواصل مع البرلمان حتى إشعار آخر، إلى حين إلغاء قانون المحكمة الدستورية، الذي أصدره البرلمان.

وكان رئيس المجلس خالد المشري أعلن في وقت سابق، رفضه لقانون استحداث محكمة دستورية عليا مقرها مدينة بنغازي في شرق ليبيا.

أمر متوقع

وحيال ذلك، اعتبر المحلل السياسي الليبي والباحث في القانون محمد محفوظ في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "تعليق التواصل بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان في ليبيا كان أمرًا متوقعًا، خاصة بعد الجدل الكبير وسوء النية التي أصبحت واضحة من قبل البرلمان الليبي ومن عقيلة صالح وانفراده بالقرار عندما فكر في إنشاء محكمة دستورية"، وفق تعبيره.

واعتبر محفوظ أن "هذا التعليق سيكون له تأثير كبير على المشهد السياسي الليبي خاصة وأن مجلس الدولة والبرلمان ليس لديهما نية حقيقية للتوصل الى حل يفضي الى التوجه نحو انتخابات شاملة في ليبيا"، مشيرًا إلى أن "هذه القطيعة قد تزيد من قناعة الأمم المتحدة وبعثتها على وجه الخصوص ومن قناعة بعض الدول نحو الابتعاد عن المجلسين لحلحلة الأزمة في ليبيا" بحسب تقديره.

وقال محفوظ إنّ "هذا التطور يؤثر بلا شك على حكومة الدبيبة خاصة، وأن المشري رئيس المجلس الأعلى وعقيلة صالح رئيس البرلمان كانا متفقين على تشكيل حكومة أخرى، وبالتالي فإن هذا الأمر يعزز فرضية بقاء الدبيبة مزيدًا من الوقت ويعزز فرضية عدم جدوى تشكيل حكومة جديدة " وفق تقديره.