ليبيا.. "الأعلى للدولة" يُعلّق التواصل مع البرلمان

ونص مشروع قرار البرلمان على إلغاء المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض، كما وافق البرلمان بشكل مبدئي في جلسة عقدت بمقره في مدينة بنغازي، بالإجماع، على تبعية الجريدة الرسمية للبرلمان.

وكان المشري قد أعلن يوم الأربعاء الماضي تعليق كل أشكال التواصل مع البرلمان، وتعليق أعمال اللجان المشتركة مع البرلمان، احتجاجاً على إقراره لقانون المحكمة الدستورية العليا.

ووجه المشري خطابًا رسميًا إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، دعا فيه إلى "ضرورة إلغاء قانون استحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، الذي صدر بالمخالفة للنصوص الدستورية ولكل ما توافق عليه المجلسان".