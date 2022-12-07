ليبيا.. "الأعلى للدولة" يُصعّد ضد البرلمان ويعلق التواصل معه

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الأربعاء، تعليق كل أشكال التواصل مع مجلس النواب، وتعليق أعمال اللجان المشتركة مع المجلس.

ووجه المشري خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دعاه فيه إلى "ضرورة إلغاء قانون استحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، الذي صدر بالمخالفة للنصوص الدستورية ولكل ما توافق عليه المجلسان".