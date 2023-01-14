بعد قضائه 12 عاما في السجن.. صهر "بن علي" يطلب الصلح مع السلطات التونسية

وأضاف السمعلي، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية أن عماد الطرابلسي يرغب في إجراء الصلح عبر اللجنة المكلفة به وأنه يأمل في إنجاحه.

وأكد عصام السمعلي أنه وفريق الدفاع عن عماد الطرابلسي سبق لهم أن تقدموا بطلب إلى الرئيس التونسي لإجراء الصلح الجزائي.

و أضاف أنهم يسعون إلى إجراء لقاء خلال الأيام القليلة القادمة مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بالصلح الجزائي للتباحث حول ترتيباته وكيفية تنفيذ الصلح مع صهر الرئيس التونسي الراحل، ووضعيته القانونية التي وصفها بـ"الخصوصية" باعتباره محكوما بالسجن لمدة تفوق عشرة أعوام.

و جاء ذلك، بعد زيارة أداها قيس سعيّد مساء يوم الجمعة، إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، المكلفة بالنظر في ملف المصالحة مع رجال الأعمال المتهمين بالضلوع في قضايا فساد مالي.