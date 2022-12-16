باتيلي: نبذل مساعي لعقد لقاء جديد بين عقيلة صالح والمشري

وقال "باتيلي" في إحاطة أمام مجلس الأمن، اليوم الجمعة، إنّ "هناك حاجة ماسة للضغط على القيادات السياسية الفاعلة في ليبيا من أجل الاتفاق على القاعدة الدستورية"، في إشارة إلى مجلسي النواب والدولة، معتبرًا أنّ "الاختلاف بين رئيسي المجلسين ينعكس سلبًا على الليبيين".

وتأتي هذه المساعي الأممية بعد فشل جهود عقد لقاء بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري في الزنتان.