ليبيا.. باتيلي والسايح يبحثان جاهزية "مفوضية الانتخابات" لإجرائها

بحث المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، اليوم الأربعاء، سبل الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر هيئات الأمم المتحدة.

وقالت المفوضية في بيان، إن السايح ناقش مع باتيلي مدى جاهزية المفوضية لتنفيذ العملية الانتخابية والتحديات والعراقيل التي مرت بها انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وإمكانية إيجاد حلول قانونية وفنية لها.

وبينت أن اللقاء الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية، بحث سبل الدعم الدولي الفني المقدم للمفوضية عبر مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الانتخابات، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وناقش التحديات التي تعترض التقدم في هذا المجال، ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، والمدد الزمنية التي تتطلبها كل عملية انتخابية”.

كما استعرض الطرفان العمليات الانتخابية التي نفذتها المفوضية منذ تأسيسها، والدروس المستفادة التي أهلتها لأن تنفذ عمليات انتخابية ترقى للمعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً.

وأطلع السايح، باتيلي على خطط وإجراءات المفوضية وهيكلها الإداري والفني، وما لديها من إمكانيات تؤهلها لأن تنفذ ما تكلف به من عمليات انتخابية.

وقال في تصريح له عقب الزيارة: إن "اللقاء يتناول التحديات والعراقيل التي مرت بها انتخابات 24 ديسمبر الماضي، وإمكانية إيجاد حلول قانونية وفنية للمضي قدماً في العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها وتلقى قبولاً من كل الأطراف السياسية”.

وأضاف باتيلي: "نحن هنا لتشجيع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الاستمرار في العمل الجيد وتحقيق طموحات الليبيين في إجراء انتخابات حره نزيهة تخرج بمؤسسات شرعية للبلاد، والبعثة تدعم المفوضية في ذلك".

وكان باتيلي قد استهل مجيئه إلى ليبيا بلقاء عدد من الشخصيات الرئيسية، يوم الثلاثاء، حيث التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بعد أن التقى، الإثنين الماضي، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، كما أجرى مشاورات مماثلة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي.