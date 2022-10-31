أبو الغيط يطالب باتيلي بخطوات تنفيذية لإجراء الانتخابات في ليبيا

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الإثنين، باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز الانتخابات في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط لباتيلي في مقر إقامته في العاصمة الجزائرية التي تحتضن فعاليات القمة العربية، حيث أكد الأول دعم جامعة الدول العربية لمهمة المسؤول الأممي.

وقدّم الأمين العام لجامعة الدول عرضاً لعناصر الموقف العربي من الملف الليبي، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وأهمية الشروع باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق.

ووفقا لما صرح به جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، جدّد الأمين العام "المطالبة بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية".

وأوضح رشدي في بيان أن المبعوث الأممي، بدوره، وضع الأمين العام في صورة التحركات واللقاءات التي أجراها منذ وصوله إلى ليبيا في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري مع الفاعلين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين الليبيين وممثلي المجتمع المدني، لفهم أفضل للأوضاع الحالية والحلول الممكنة.

القادة العرب يتوافدون على الجزائر

إلى ذلك، بدأ القادة العرب، اليوم الإثنين، التوافد على الجزائر؛ من أجل المشاركة في أعمال القمة العربية التي ستلتئم يومي الأول والثاني من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.

وتعد هذه القمة اختبارا لقدرة الجزائر وجامعة الدول العربية على وأد الخلافات والأزمات الراهنة بين الأقطار العربية، وفق محللين.

وحل رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال في الجزائر، كونه ضيف شرف لأشغال الدورة الـ31 لانعقاد القمة العربية.

كما استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تباعا، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس جمهورية جزر القمر عثماني غزال.

من جانبه، تولى الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن استقبال الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، ممثلا لملك البحرين.

واستقبل بن عبد الرحمن كذلك رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وأعلنت قطر أن أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يترأس وفد بلاده المشارك في اجتماعات الدورة 31 للقمة العربية المزمعة في الجزائر.

ووصل الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد إلى الجزائر والتي تعد محطته الخارجية الأولى بعد انتخابه في البرلمان رئيسا للعراق مؤخرا.

كما وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد علي العليمي، ورئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان؛ للمشاركة في أشغال الدورة الـ 31 للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر خلال اليومين المقبلين.