هل تنجح زيارة بوريل في إذابة الجليد بين إسبانيا والجزائر؟

يسعى المفوض السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من خلال زيارته إلى الجزائر، إلى إذابة الجليد بين مدريد والجزائر وسد الفجوة بينهما بعد الأزمة الدبلوماسية القائمة منذ أشهر.

وحلّ بوريل بالعاصمة الجزائر مساء أمس الأحد والتقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقال بوريل في حوار مع جريدة "الخبر" الجزائرية، نُشر أمس الأحد إنّ "انعقاد مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي معطل بفعل الأزمة الأخيرة بين الجزائر ومدريد".

وقطعت الجزائر علاقاتها مع إسبانيا بعد تغير موقف مدريد من ملف الصحراء الغربية، وأدى الخلاف بين مدريد والجزائر إلى تعطل انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بحسب ما أكد بوريل فور وصوله إلى العاصمة الجزائرية.