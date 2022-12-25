ليبيا.. محتجون يغلقون طريق الزاوية - طرابلس بعد مقتل رجل وزوجته

أغلق محتجون في مدينة الزاوية الليبية، اليوم الأحد، الطريق الساحلي الذي يربط المدينة بالعاصمة طرابلس، احتجاجاً على مقتل رجل وزوجته وإصابة أطفالهما في المدينة التي تشهد موجة من الاغتيالات.

وأشعل المحتجون النار في إطارات السيارات مطالبين باعتقال الضالعين في جريمة اغتيال المواطن سالم صالح عبد المولى وزوجته وإصابة أطفالهما بجروح خطيرة، مما أدى إلى إدخالهم للعناية الفائقة في مستشفى المدينة.

وطالب المحتجون حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بوقف التدهور الأمني في المدينة الواقعة على بعد 48 كلم غرب العاصمة الليبية.