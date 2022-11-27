وسط صمت حكومي.. مقتل الضحية 20 ضمن سلسلة اغتيالات في الزاوية الليبية

واغتيل مساء يوم الجمعة الضحية رقم 19، وهو الشاب أيوب بالحاج الحضيري، بعد الرمي بالرصاص من قبل مجهولين.

وأقر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، يوم الخميس الماضي، بوجود مشاكل في الزاوية، دون أن يدلي بأية تفاصيل.

وقال خلال زيارته لوزارة الداخلية: "لدينا مشاكل في الزاوية لا بد من التعريج عليها ومحاولة حلها قبل تفاقمها".

لقمة سائغة

بدوره، انتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة استمرار صمت الحكومة حيال هذا الخرق الأمني وعمليات القتل خارج القانون التي تشهدها مدينة الزاوية.