اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مليشيات متناحرة في مدينة الزاوية الليبية 

اندلعت اشتباكات مسلحة اليوم الأحد، بين مليشيات متناحرة تتبع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في مدينة الزاوية التي تبعد 48 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس.

وقالت وسائل إعلام ليبية وحسابات على مواقع التواصل إن "الأسلحة المتوسطة والثقيلة استخدمت في الاشتباكات التي وقعت بين مليشيا محمد الواعر الملقب بـ(الزرق) والتابع لجهاز دعم الاستقرار، وعبدالفتاح الشعلالي التابع لمليشيا كتيبة الإسناد الأولى التي يقودها المطلوب دوليا محمد بحرون الملقب بـ(الفار)".

وأفادت صحيفة السبق المحلية أن سبب الاشتباكات كان "إطلاق مسلحين من مليشيا الواعر النار على الشعلالي وإصابته في قدميه".