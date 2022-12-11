اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مليشيات متناحرة في مدينة الزاوية الليبية
اندلعت اشتباكات مسلحة اليوم الأحد، بين مليشيات متناحرة تتبع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في مدينة الزاوية التي تبعد 48 كيلومترًا غرب العاصمة طرابلس.
وقالت وسائل إعلام ليبية وحسابات على مواقع التواصل إن "الأسلحة المتوسطة والثقيلة استخدمت في الاشتباكات التي وقعت بين مليشيا محمد الواعر الملقب بـ(الزرق) والتابع لجهاز دعم الاستقرار، وعبدالفتاح الشعلالي التابع لمليشيا كتيبة الإسناد الأولى التي يقودها المطلوب دوليا محمد بحرون الملقب بـ(الفار)".
وأفادت صحيفة السبق المحلية أن سبب الاشتباكات كان "إطلاق مسلحين من مليشيا الواعر النار على الشعلالي وإصابته في قدميه".
وتدور رحى الاشتباكات حالياً في حي السيدة زينب وحي أبو صرة جنوب مدينة الزاوية، بينما تشاهد في مناطق المدينة الأخرى تحشيدات لمليشيات تساند كلا الطرفين المتصارعين.
ووجه أهالي حي السيدة الزينب وأبوصرة الذين حوصروا بسبب الاشتباكات، نداءات عاجلة إلى الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية لإخراجهم من مناطق الاشتباكات.
كما وجه الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية مناشدة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للأطراف المتنازعة في منطقة أبوصرة نداءً بوقف إطلاق النار حتى يتسنى لفريق الطوارئ في الهلال الأحمر فرع الزاوية إخراج العائلات العالقة نتيجة الاشتباكات المسلحة الدائرة في المنطقة.
وتتبع فرقة الإسناد الأولى إلى حكومة الوحدة الوطنية، فيما يتبع جهاز حفظ الاستقرار للمجلس الرئاسي.