اضطرابات شرق ليبيا تزيد الغموض وانقسام السياسيين

يعكس تعليق عمل رئيس الحكومة، التي تتخذ من الشرق الليبي مقرا، اضطرابات داخل المعسكر السياسي في الشرق؛ ما قد يؤدي بشكل غير متوقع إلى تقارب مع الحكومة في طرابلس، وربما يسهل إجراء انتخابات في البلاد، بحسب محللين.

وعيّن مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقرا له، فتحي باشاغا "رئيسا للوزراء" في آذار/مارس 2022؛بهدف إزاحة حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليًا في طرابلس (غرب). وتمّ "إيقاف" فتحي باشاغا في 16 أيار/مايو من دون أن ينجح في الإطاحة بمنافسه.

في العام 2022، حاول باشاغا عبر قوات موالية له دخول طرابلس لفرض واقع جديد، ولكن بعد ساعات من اشتباكات عنيفة بين مجموعات موالية له وأخرى موالية للدبيبة، تم صدّ أنصاره. وخلّفت المعارك أضرارًا مادية جسيمة في العاصمة.

ومنذ ذلك الحين، استقرّ مع حكومته في سرت (وسط)، ليتلاشى حضوره تدريجيا، ويبدو أنه فقد الداعم الأساسي له المتمثل بالمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.