ليبيا.. اجتماع مرتقب للجنة "6+6" في طرابلس لإعداد قوانين الانتخابات

تعتزم اللجنة "6+6" عقد اجتماع في العاصمة الليبية طرابلس، حول قوانين الانتخابات، وذلك بعد مصادقة مجلسي النواب والدولة على أعضائها، في خطوة لافتة تمهد لإجراء الاستحقاق المرتقب في البلاد.

ودعا المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، ممثلي مجلس النواب في اللجنة إلى الاجتماع في العاصمة، الأسبوع المقبل، بعد أن اختار أعضاء له سيمثلونه في هذه اللجنة في خطوة ستقود إلى إجراء الانتخابات.

وجاءت دعوة المجلس بعد اجتماع عقده رئيسه خالد المشري مع ممثلي مجلس الدولة الستة في اللجنة المعنية بإعداد مشاريع قوانين الاستفتاء والانتخابات.

وقال مصدر برلماني ليبي لـ "إرم نيوز"، إن "اللجنة 6+6 التي تتكون من ممثلين عن البرلمان والمجلس الأعلى ستعقد اجتماعًا في طرابلس، الأسبوع المقبل، تلبية لدعوة مجلس الدولة الذي اختار ممثليه، اليوم"، مضيفًا أن "هذا الاجتماع سيبحث الخطوات الضرورية لصياغة قوانين انتخابية توافقية تؤدي إلى تجاوز مرحلة الجمود التي تعرفها ليبيا على مستوى الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

واختارت اللجنة في اجتماعها الأول عمر أبوليفة رئيسًا لها بإجماع أعضائها، ويأتي عمل اللجنة في إطار السعي إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقًا للتعديل الدستوري الثالث عشر قبل نهاية هذا العام.

والأعضاء الستة الممثلون لمجلس الدولة في اللجنة، هم: أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.