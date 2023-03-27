محقق أممي: الاتحاد الأوروبي حرّض على انتهاك حقوق المهاجرين في ليبيا

قال عضو في مهمة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا الإثنين، إن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية التي توقف المهاجرين وتحتجزهم "ساعد وحرض" على ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين.

وأضاف شالوكا بياني، في مؤتمر صحفي للإعلان عن تقرير المهمة: "لا نقول إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ارتكبوا هذه الجرائم، ما نريد قوله هو أن الدعم المقدم ساعد وحرض على ارتكاب الجرائم"، وفق وكالة "رويترز".