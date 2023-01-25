مصرع 8 وإنقاذ العشرات إثر غرق قارب قبالة سواحل ليبيا

قالت جمعية الهلال الأحمر الليبية، الأربعاء، إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين الأفارقة قبالة الساحل الليبي، مضيفة أنه جرى إنقاذ نحو 100 آخرين.

وانجرفت الجثث إلى الشاطئ بالقرب من بلدة القربوللي الليبية على بعد 40 كيلومترا شرق طرابلس بعد غرق القارب، الثلاثاء.

وتقول منظمات الإغاثة إن عدد المهاجرين واللاجئين الذين يسعون للعبور إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل أو أكثر أمانا زاد منذ جائحة كوفيد-19، لكن العدد لا يزال أقل من المستويات المسجلة في 2014-2015.