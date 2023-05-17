ما خيارات ليبيا للخروج من أزمة إقالة باشاغا؟

شهدت الأزمة الليبية قرارًا مفاجئًا بتنحية فتحي باشاغا عن رئاسة الحكومة التي تشكلت العام الماضي، وإحالته للتحقيق.

وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، فإن حكومة باشاغا "فشلت في الوفاء بتعهداتها، ولم تنفذ وعودها التي في مقدمتها العمل من داخل العاصمة طرابلس، إضافة إلى إخفاقها على المستوى الخدمي والسياسي".

لكن بليحق أكد عدم سحب الثقة من الحكومة، والاكتفاء بإيقاف باشاغا عن العمل وتكليف وزير المالية أسامة حماد بمهام رئاسة الحكومة إلى حين انتهاء التحقيق مع باشاغا، ولم يكشف طبيعة الاتهامات التي سيتم التحقيق فيها معه أو الجهة التي ستحقق معه.

وأسامة حماد القبايلي المكلف بتسيير مهام رئاسة الحكومة خلفًا لباشاغا، من مواليد مدينة إجدابيا 1979 وهو من سكان حي الزحف أشهر أحياء المدينة الواقعة شرقي ليبيا.

تخرج في جامعة النجم الساطع الليبية بمدينة البريقة المجاورة، وهي جامعة متخصصة في علوم النفط حيث حصل منها على شهادة البكالوريوس.