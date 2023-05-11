"الجنائية الدولية" تصدر 4 أوامر اعتقال تتعلق بجرائم في ليبيا

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن المحكمة أصدرت أربعة أوامر اعتقال سرية جديدة في جرائم يُزعم أنها ارتُكبت في ليبيا منذ 2011.

وأضاف خان أثناء تقديم تقريره نصف السنوي عن ليبيا للمجلس التابع للأمم المتحدة: "بوسعي أن أعلن اليوم أن أربعة أوامر اعتقال صدرت عن القضاة المستقلين للمحكمة الجنائية الدولية".

وأردف أن مكتبه تقدم في الأسابيع القليلة الماضية بطلب لإصدار مذكرتي اعتقال إضافيتين، لكن القضاة لم يفصلوا بعد في الأمر.

والمذكرات تخضع للسرية حاليا، وبالتالي ليس واضحا من تستهدفهم أو الجرائم التي يتهمهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية تحديدا بارتكابها. وطلب المدعي العام من القضاة رفع السرية عنها وبانتظار صدور القرار.