ليبيا.. صلاحيات ديوان المحاسبة تفجر خلافًا جديدًا بين البرلمان ومجلس الدولة

ودعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في مؤتمر صحفي مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى عدم نقل صلاحيات الديوان إلى هيئة الرقابة، وشدد "المشري" على ضرورة التزام جهات الرقابة بالشفافية والحوكمة، والسعي في تسريع عملية توحيد الإدارات الرقابية لإنهاء الانقسام الحاصل في البلاد.

لكن نوابًا في البرلمان قللوا من شأن طعن المجلس الأعلى للدولة، واعتبروا أن القرار لا خرق فيه للاتفاق السياسي.

ويعد ديوان المحاسبة إحدى المؤسسات السيادية في ليبيا، ويتولَّى نشر تقارير دورية ترصد التجاوزات في المؤسسات الحكومية الليبية، وسيوضع دوره على المحك إذا ما تم نقل اختصاصاته إلى هيئة الرقابة.

وقال النائب في البرلمان علي الصول، إن "القانون اختصاص أصيل لمجلس النواب بحسب الاتفاق السياسي، وكلتا المؤسستين تابعتان لمجلس النواب، أما مجلس الدولة فهو استشاري في بعض المسائل، خاصة التي تتعلق بعمل الحكومة".

وأضاف الصول في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "القانون صدر من مجلس النواب لجهات تابعة له، ويجب على كل الجهات الخضوع لأي قانون يصدره مجلس النواب"، مشيرًا إلى أن "ما أغضب رئيس مجلس الدولة مصالح شخصية"، وفق تعبيره.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن "الجدل الراهن بشأن ديوان المحاسبة ليست له أي فائدة في ظل غياب الدولة"، مشيرًا في تصريحات نقلها موقع "الساعة 24" الإخباري الليبي، إلى أن "مجلس النواب يثير العديد من السجالات بقوانين غريبة، بدلًا من المساهمة في الاستقرار"، بحسب تعبيره.

ورأى التكبالي أن "المؤسسات والهيئات الرقابية ضحية للصراع بين مجلسي النواب والدولة من جهة، والحكومتين من جهة أخرى"، محذرًا من أن "هناك من يريد جعل المشكلة أكبر مما هي، والجدل الراهن هو زوبعة فنجان وسيذهب مثل غيره".