الرئيس التونسي يقترح ضريبة على الميسورين تجنباً لـ"إملاءات خارجية"

اقترح الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، إقرار ضريبة جديدة على من يستفيدون من الدعم "بدون وجه حق"؛ وذلك من أجل الاستغناء عن قرض من صندوق النقد الدولي و"إملاءاته".

وقال سعيّد خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن: "بدل رفع الدعم تحت مسمّى ترشيده، يمكن توظيف أداءات (ضرائب) إضافية على من يستفيدون بدون وجه حقّ بدعم العديد من المواد وبدون الخضوع لأي إملاءات خارجية"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

وأكد سعيّد "ضرورة تحقيق التوازن المنشود بتصور طرق جديدة تقوم على أساس العدل وتحفظ السلم الأهلي".

ولم يوضح سعيّد الفئة التي تستفيد من الدعم ولا كيفية توظيف الضريبة التي يقترحها.