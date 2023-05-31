تونس تفتح تحقيقات جديدة ضد شخصيات بارزة بشبهة التآمر على أمن الدولة

وأصدر القاضي أمس الثلاثاء قرارا بسجن الحمزاوي والعسكري المتقاعد، وفقا للشواشي، التي قالت إن قرار سجن موكلها الحمزاوي ظالم ولا يستند لأي أدلة.

وأضافت أنه سجن فقط بدعوى أنه على اتصال بنادية عكاشة مديرة ديوان سعيد السابقة والتي استقالت من منصبها، مشيرة إلى أن الحمزاوي وعكاشة كانا من ألد الأعداء وليس بينهما أي اتصال.