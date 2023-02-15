تونس.. حبس مدير المخابرات الخارجية الأسبق بتهمة التورط في "الغرفة السوداء"

قررت السلطات القضائية في تونس حبس المدير العام الأسبق للمخابرات الخارجية عاطف العمراني، على خلفية القضية المعروفة بـ"الغرفة السوداء" التي يشتبه في تورط قيادات سياسية وأمنية فيها.

وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في أريانة، شمال العاصمة تونس، اليوم الأربعاء، مذكرة إيداع بالسجن في حق عاطف العمراني المدير العام الأسبق للمخابرات الخارجية، وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بما عرف إعلامياً بـ"الغرفة السوداء" في وزارة الداخلية.

ويُشتبه في أنّ حركة "النهضة" تخفي وثائق ومعطيات خطيرة حول تورطها في الاغتيالات السياسية عندما كانت تدير الحكم وتسيطر على وزارة الداخلية، ويتهمها خصومها بإنشاء "الغرفة السوداء" داخل الوزارة لطمس تلك الوثائق، وتبرئة نفسها من شبهات إحداث الجهاز السري المسؤول عن الاغتيالات.