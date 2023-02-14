الشرطة التونسية تعتقل نورالدين البحيري ومدير إذاعة موزاييك

قال مصدر أمني تونسي لـ "إرم نيوز" إنه تم توقيف النائب البرلماني السابق والقيادي بحركة النهضة الإسلامية نورالدين البحيري، مساء يوم الاثنين، في سياق حملة واسعة استهدفت نشطاء سياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة .

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن سلسلة التوقيفات هذه لها علاقة ببعضها، حيث تتعلق بمخطط للتآمر على أمن الدولة، لكن التحقيقات مستمرة للكشف عن حيثيات وتفاصيل هذا المخطط.

من جانبها، أكدت المحامية التونسية دليلة بن مبارك، في تصريح أدلت به لوكالة رويترز، اعتقال الشرطة التونسية مدير إذاعة موزاييك واسعة الانتشار، نورالدين بوطار، بعدما داهمت منزله وفتشته.