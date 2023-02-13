تونس.. حكم جديد بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية بحقّ صهر بن علي

ووفقًا للصحيفة اليومية التونسية، فقد وُجهت إلى الماطري تهم تعلقت بـ"استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها سواء لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة".

وفي الـ24 من يناير/ كانون الثاني الماضي أصدرت الدائرة الجنائية، المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا غيابيًّا بالسجن مدة 10 أعوام في حق كل من محمد فهد صخر الماطري وشخص أجنبي، مع توقيع غرامة مالية بمبلغ 61 مليون دينار (نحو 20 مليون دولار)، وإلزامهما بإعادة المبلغ ذاته بالتضامن بينهما.

وجاء ذلك الحكم بعد التحقيق في قضية النفايات بأحد المصانع بمحافظة زغوان جنوب العاصمة تونس، والتي لاحق فيها القضاء أيضًا الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، قبل أن يسقط التتبع القضائي بموجب الوفاة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد قضت الدائرة الجنائية بسجن متهم ثالث محال بحالة سراح لمدة ثماني سنوات ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربع سنوات، على خلفية قضية تسهيل عمليات توريد بضائع ممنوعة وعدم التصريح بها لدى المصالح المعنية وتقديم تصريحات مزوّرة لدى مصالح الجمارك للتهرب من الدفع الضريبي.