القضاء التونسي يحقق في "وثيقة استخباراتية" متعلقة باغتيال البراهمي
قرر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في "ملف التستر على وثيقة استخباراتية أجنبية" حذّرت من اغتيال المعارض اليساري التونسي محمد البراهمي قبل سنوات.
وأكدت المحامية إيمان قزارة العضو في هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن "الدّائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس نظرت مجددًا في ملف قضية اغتيال البراهمي".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن قزارة، قولها إن "الدائرة قرّرت الاستجابة لطلب هيئة الدفاع وتكليف النيابة العامة بالتحقيق في مسألة المتورّطين في التستر على الوثيقة الاستخباراتية التي حذرت من عملية اغتيال محمد البراهمي خلال 2013 ".
يشار إلى أن الإدارة العامة للمصالح المختصة في وزارة الداخلية "المخابرات"، وردت إليها قبل أسبوعين من اغتيال المعارض والبرلماني السابق محمد البراهمي وثيقة وصفت بأنها "صادرة عن جهة استخباراتية أجنبية"، تحذّر من وجود "مخطط لاغتياله".
يُذكر أن هيئة الدفاع عن البراهمي، قدّمت عددًا من الطلبات للمحكمة، منها ما يتعلّق "بالتنظيم السري" لحزب حركة "النهضة"، وضرورة فتح ملف قائد التنظيم، مصطفى خذر.
وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين، قد كشفت في وقت سابق، وجود "جهاز تجسّس سري" لحركة "النهضة"، قام بالتجسس على البراهمي وشكري بلعيد، إضافة إلى عدد من الوزراء، والسياسيين، والإعلاميين.