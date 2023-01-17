القضاء التونسي يحقق في "وثيقة استخباراتية" متعلقة باغتيال البراهمي

قرر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في "ملف التستر على وثيقة استخباراتية أجنبية" حذّرت من اغتيال المعارض اليساري التونسي محمد البراهمي قبل سنوات.

وأكدت المحامية إيمان قزارة العضو في هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن "الدّائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس نظرت مجددًا في ملف قضية اغتيال البراهمي".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن قزارة، قولها إن "الدائرة قرّرت الاستجابة لطلب هيئة الدفاع وتكليف النيابة العامة بالتحقيق في مسألة المتورّطين في التستر على الوثيقة الاستخباراتية التي حذرت من عملية اغتيال محمد البراهمي خلال 2013 ".