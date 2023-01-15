تونس.. اعتقالات وغاز مسيل للدموع في تجدد "مواجهات القصرين"
تجدّدت مساء اليوم الأحد، مواجهات بين عدد من الشبان الغاضبين وقوات أمنية في محافظة القصرين، شمال غرب تونس، وسط استخدام للغاز المسيل للدموع.
وأفاد شاهدا عيان لـ"إرم نيوز"، بأن "الأوضاع شهدت توترًا لافتًا، مساء اليوم، بعد أن عمد شبان إلى رشق قوات الأمن بالحجارة في منطقة الزهور في المحافظة".
وأكد الشاهدان أن "المنطقة شهدت هدوءًا حذرًا، طوال نهار اليوم الأحد، قبل أن تتصاعد الأوضاع وتشهد مواجهات، وإيقافات في صفوف المحتجين".
من جانبه، قال مصدر أمني إن "تطور الأوضاع دفع السلطات الأمنية إلى طلب تعزيزات إضافية، في محاولة للسيطرة على الوضع المستمر لليوم الثالث على التوالي".
وأكد المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن السلطات "اعتقلت حوالي 12 شابًا يشتبه بوقوفهم وراء أحداث العنف والضلوع في القيام باعتداءات على قوات الأمن".
وأشار إلى أن "قوات الأمن اضطرت إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، بعد غلق الطرقات وإحراق العجلات المطاطية".
وتأتي هذه المواجهات، غداة الذكرى الـ12 لثورة كانون الثاني/ يناير، التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.