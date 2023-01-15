تونس.. اعتقالات وغاز مسيل للدموع في تجدد "مواجهات القصرين"

تونس.. اعتقالات وغاز مسيل للدموع في تجدد "مواجهات القصرين"

تونس - إرم نيوز

تجدّدت مساء اليوم الأحد، مواجهات بين عدد من الشبان الغاضبين وقوات أمنية في محافظة القصرين، شمال غرب تونس، وسط استخدام للغاز المسيل للدموع.

وأفاد شاهدا عيان لـ"إرم نيوز"، بأن "الأوضاع شهدت توترًا لافتًا، مساء اليوم، بعد أن عمد شبان إلى رشق قوات الأمن بالحجارة في منطقة الزهور في المحافظة".

"الأمن التونسي اعتقل حوالي 12 شابًا يشتبه بوقوفهم وراء أحداث العنف في المحافظة والاعتداء على عناصره"
مصدر أمني
تونس.. اعتقالات وغاز مسيل للدموع في تجدد "مواجهات القصرين"
مواجهات بين الأمن ومحتجين في محافظة القصرين التونسية

وأكد الشاهدان أن "المنطقة شهدت هدوءًا حذرًا، طوال نهار اليوم الأحد، قبل أن تتصاعد الأوضاع وتشهد مواجهات، وإيقافات في صفوف المحتجين".

من جانبه، قال مصدر أمني إن "تطور الأوضاع دفع السلطات الأمنية إلى طلب تعزيزات إضافية، في محاولة للسيطرة على الوضع المستمر لليوم الثالث على التوالي".

وأكد المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن السلطات "اعتقلت حوالي 12 شابًا يشتبه بوقوفهم وراء أحداث العنف والضلوع في القيام باعتداءات على قوات الأمن".

تونس.. اعتقالات وغاز مسيل للدموع في تجدد "مواجهات القصرين"
انتقادات لقيس سعيد بعد تغيير تاريخ الثورة التونسية: "خرق للدستور واعتداء على ذاكرة الشعب"

وأشار إلى أن "قوات الأمن اضطرت إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، بعد غلق الطرقات وإحراق العجلات المطاطية".

وتأتي هذه المواجهات، غداة الذكرى الـ12 لثورة كانون الثاني/ يناير، التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

تونس
المغرب العربي

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com