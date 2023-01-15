تونس.. اعتقالات وغاز مسيل للدموع في تجدد "مواجهات القصرين"

تجدّدت مساء اليوم الأحد، مواجهات بين عدد من الشبان الغاضبين وقوات أمنية في محافظة القصرين، شمال غرب تونس، وسط استخدام للغاز المسيل للدموع.

وأفاد شاهدا عيان لـ"إرم نيوز"، بأن "الأوضاع شهدت توترًا لافتًا، مساء اليوم، بعد أن عمد شبان إلى رشق قوات الأمن بالحجارة في منطقة الزهور في المحافظة".