حكومة الدبيبة تتعهد بتسديد ربع مليار دولار ديون ليبية مستحقة لتونس
تعهدت الحكومة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بسداد الديون المستوجبة على ليبيا لدى تونس، وقيمتها 250 مليون دولار، بحسب بيان رسمي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة اليوم مع اتحاد الصناعة والتجارة التونسي، في ختام زيارة استغرقت يومين، أجراها برفقة محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ونائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية.
وأكدت حكومة الدبيبة، في بيان نشره مكتبها الإعلامي على "فيسبوك"، أنّه "سيتمّ سداد الديون الليبية المستحقة للجانب التونسي والبالغة 250 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي".
وشددت الحكومة الليبية على أنها "تسعى إلى أن تكون علاقتها مع الأشقاء في تونس مبنية على التكامل بين البلدين"، معبرة عن رغبتها في "حلحلة بعض التعقيدات في عمل الحكومتين وتسهيل حركة رجال الأعمال".
من جهته، أعلن الدبيبة اتفاقه مع السلطات التونسية على تسوية كافة الديون المستحقة على الدولة الليبية واستكمال المنطقة الاقتصادية المشتركة في منطقة "راس جدير" الحدودية.
وكان الدبيبة قد بدأ، يوم الأربعاء الماضي، زيارة إلى تونس، جاءت عقب توتر لافت بين الجانبين، التقى خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة حكومته نجلاء بودن.
ووصفت مصادر تونسية مطلعة زيارة الوفد الرسمي الليبي بـ"الهامة"، مشيرة إلى أنها ستفتح صفحة جديدة في العلاقة بين السلطات التونسية والليبية.