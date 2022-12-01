حكومة الدبيبة تتعهد بتسديد ربع مليار دولار ديون ليبية مستحقة لتونس

تعهدت الحكومة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بسداد الديون المستوجبة على ليبيا لدى تونس، وقيمتها 250 مليون دولار، بحسب بيان رسمي.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة اليوم مع اتحاد الصناعة والتجارة التونسي، في ختام زيارة استغرقت يومين، أجراها برفقة محافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ونائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية.

وأكدت حكومة الدبيبة، في بيان نشره مكتبها الإعلامي على "فيسبوك"، أنّه "سيتمّ سداد الديون الليبية المستحقة للجانب التونسي والبالغة 250 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي".