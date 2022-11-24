عقيلة صالح: استمرار حكومة الدبيبة في السلطة غرضه الإبقاء على الفوضى‎‎

اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن استمرار حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، في السلطة، حتى الآن، "هدفه الإبقاء على الفوضى".

وأشار صالح في كلمة له خلال لقائه مع بعض المواطنين بمنزل النائب فتح الله السعيطي، إلى أن مجلس النواب "لم يعرقل الانتخابات أبدا، وأصدر قوانين انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب الرئيس".

ونوه إلى أن "من مهام حكومة الوحدة الوطنية توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والانتخابات، ولكن هذه الحكومة لم تقم بأي شيء من ذلك، وانتهت مهمتها وسحب منها مجلس النواب الثقة".

وأضاف: "كنا نتوقع كما يحدث في العالم أن الحكومة تستمد سلطتها من السلطة التشريعية وعندما تسحب منها الثقة ولا تجد تأييدا لها من الشعب، ينسحب من هم في السلطة بسلام وديمقراطية، ولكن شاهدتم ما حصل".

وتابع: "كلفنا حكومة جديدة باتفاق سياسي مع مجلس الدولة، وللأسف الدول التي لا تريد استقرار ليبيا تتمسك بحجة أن الحكومة لا بد أن تعمل من العاصمة".

وأشار صالح إلى أن "عمل الحكومة من العاصمة يكون بأحد طريقين, إما بالقوة المسلحة وهو ما نرفضه، أو بالاتفاق مع المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية"، مبينا أنهم "هنا اختاروا عمل الحكومة من سرت".

وأكد أن ما وصفها بـ"المؤامرة التي جرت على ليبيا أكبر من تفكيرنا وأخلاقنا والقصد منها تقسيم ليبيا وإهانة الشعب الليبي، لكن النسيج الاجتماعي تماسك وأفشل كل المؤامرات"، على حد قوله.