تونس.. حلّ المجالس البلدية يثير جدلًا قانونيًا حول إبرام عقود الزواج

أثار قرار حلّ المجالس البلدية في تونس جدلًا قانونيًا حول طريقة إبرام عقود الزواج، لاسيما أنّ رؤساء هذه المجالس ومساعديهم هم الوحيدون المسموح لهم قانونًا بإبرام تلك العقود.

وصدر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، الخميس الماضي، مرسوم يقضي بحل المجالس البلدية وتعويضها بهيئات تسيير وقتية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية المقبلة.

وأحدث القرار جدلًا سياسيًا، وكذلك من الناحية المدنية، حيث إن القانون التونسي ينص على أن رئيس البلدية هو الذي يتمتع دون سواه بصفة "ضابط الحالة المدنية" الذي يحوّل له تحرير عقود الزواج والمصادقة عليها، أو تفويض أحد مساعديه بهذا الأمر.