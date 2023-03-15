بودربالة لـ"إرم نيوز": المشككون في شرعية برلمان تونس الجديد "خارجون عن التاريخ"

أكد رئيس البرلمان التونسي الجديد إبراهيم بودربالة، أن التشكيك في شرعية البرلمان وكامل المسار الذي أدى إلى انتخابه مرفوض، وأن الأصوات والبيانات الصادرة عن البرلمان المنحل في هذا السياق تعتبر "خارجة عن التاريخ".

وقال بودربالة في حوار خاص مع "إرم نيوز"، إن "تدابير الـ25 من يوليو/ تموز رسمت خريطة الطريق وتمت دعوة الناخبين لاختيار مجلس نواب الشعب، وكل هذه الدعوات صدرت عن سلطة شرعية، وبالتالي فإن كل النتائج الصادرة عنها تجد أساسها القانوني".

وأكد أن "الحديث عن عدم شرعية هذا البرلمان أمر مرفوض ومردود على أصحابه، وأن البيانات الصادرة عن نواب في البرلمان المنحل (خاصة كتلة حركة "النهضة") هي بيانات "خارجة عن التاريخ" وفق تعبيره.

وكان أعضاء من مجلس النواب المنحل أصدروا بيانًا اعتبروا فيه أن المجلس الحالي غير شرعي، تزامنًا مع انعقاد أولى جلساته الاثنين الماضي.