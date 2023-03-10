حل المجالس البلدية في تونس.. ضربة للخصوم أم محاولة لتوسيع الصلاحيات؟

وبحسب ما صدر بالجريدة الرسمية أمس الخميس فقد "نص الفصل الأوّل على حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة"، بينما نص الفصل الثاني على "أن تُعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة (محافظ)، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها".

وكانت مصادر قد رجحت أن يتم إسناد مهمة تسيير هذه المجالس إلى نيابات خصوصية، وهي هيئات تسييرية وقتية يرأسها "المعتمد" (وهو رئيس السلطة المحلية)، وقد تم العمل بهذه التجربة بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

ولم تصدر عن الأحزاب السياسية أية مواقف من هذه الخطوة، لكن الشق المعارض لسعيد اعتبر أنّ حل المجالس البلدية يعد استكمالا لمشروع ضرب البناء الديمقراطي الذي عاشته تونس في السنوات العشر الأخيرة وضرب المؤسسات الشرعية المنتخبة.

قرار متوقّع

وقال المحامي وأستاذ القانون في الحامعة التونسية جمال مارس، إن قرار الرئيس كان واردا ومتوقعا.

وأوضح جمال مارس في تصريح لـ "إرم نيوز" أن هذا القرار هو خطوة من خطوات استكمال مسار 25 يوليو/ تموز الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد خلال سنة 2021.

وأضاف مارس، أن انتخابات المجالس البلدية لا تختلف كثيرا عن انتخابات مجلس النواب الذي حله الرئيس التونسي قيس سعيد من ناحية التمويل السياسي لرؤساء البلديات، معتبرا أنّه كان من المفترض أن يقع حلّ المجالس البلدية منذ الأيام الأولى التي أعلن فيها الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية وحل البرلمان وتعويضها بالنيابات الخصوصية، وفق تقديره.

وأشار إلى أنّ "هناك ما لا يقل عن ثلثي المجالس المحلية تحت سيطرة حزب حركة النهضة وهو الأمر الرئيسي الذي كان معرقلا لمسار 25 يوليو/ تموز الذي أعلنه الرئيس على المستويات التنموية ودور البلديات وقضاء شؤون المواطن."

ويرى مارس في هذا الصدد أن الحكم المحلي واللامركزية كانا معطليْن منذ أن أعلن الرئيس عن المسار والإجراءات الاستثنائية، مشيرا إلى أن البلديات في صيغتها الحالية كانت معرقلة للانتخابات ومعرقلة لعديد المسائل المتعلقة بالتنمية والخدمات العامة.

وحول صلاحيات النيابات الخصوصية التي ستحل محل البلديات، قال أستاذ القانون التونسي إن دورها سيكون ذا فاعلية أكثر من البلديات على المستويين التنموي والخدماتي خاصة وأن البلديات في شكلها الحالي كانت في أيادي المعارضة وبالتالي فإنها تسعى إلى إحراج البلاد وعرقلة مسار الرئيس"، بحسب تعبيره.

وبخصوص تكريس اللامركزية والحكم المحلي، قال مارس إنّ "القانون الانتخابي والقانون المنظم للجماعات المحلية في السنوات الماضية كان مخربا ومشتتا للدولة"، داعيا إلى ضرورة إرساء قانون جديد يوحد بين السلطة المركزية والسلطة المحلية ويضع حدا لهذا التشتت في الحكم الذي تشهده تونس منذ فترة كما يجب تمكين المجالس المحلية من استقلالية مالية واستقلالية القرار وفي نفس الوقت وضع حد لتشتت الدولة والتوافق مع سلطة الوالي التي تجسد السلطة المركزية للبلاد" وفق تأكيده.