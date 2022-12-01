تونس.. حملات انتخابية "هشة" تثير مخاوف من العزوف عن التصويت

وقال مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إنّ "حملة الانتخابات التشريعية انطلقت منذ يوم الجمعة 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنها تسير بوتيرة بطيئة بالنظر إلى طبيعة الترشحات وما فرضه قانون الانتخابات من التصويت على الأفراد بدلا من القوائم".

وأوضح المصدر لـ "إرم نيوز"، أنّ نظام التصويت على الأفراد أثّر بشكل كبير على سير الحملة الانتخابية التي يعتمد فيها المرشحون على إمكاناتهم الذاتية وعلى التواصل المباشر مع الناخبين، خلافا للحملات السابقة التي تنزل فيها الأحزاب بكل ثقلها إلى الساحات العامة وتخلق حراكا.

وأشار المصدر إلى أنّ إعادة تقسيم الدوائر أثّرت أيضا على مستوى تحركات المرشحين، الذين ضاقت دائرة تحركهم، رغم أنّ المحافظة الواحدة باتت تضم عددا قد يصل إلى 10 دوائر، ولا يحق لأي مرشح التحرك خارج دائرته، وسيتم انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة لنيل مقعد في البرلمان المقبل.