السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بالإسراع لعقد جلسة للبرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، الأربعاء، إن سفيرها ريتشارد نورلاند، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بحث فيه آخر الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية نشر على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أكد نورلاند خلال الاتصال على ضرورة عقد جلسة لمجلس النواب الليبي، بهدف التصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وأشارت السفارة إلى أن نورلاند أوضح أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة، خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وكان عدد مما يسمى ”النواب المنشقين“ اتهموا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بتعطيل عقد جلسات البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة، لتحقيق“ أهداف خاصة به“، من بينها ضمان استمرار وجوده على رأس مجلس النواب خوفًا من الإطاحة به إذا اكتمل النصاب الدستوري للمجلس.

وفي السياق ذاته، وجهت رئاسة البرلمان وعدد من النواب المداومين بالمقر الرئيسي للبرلمان في طبرق، أن النواب المنشقين يسعون للسيطرة على البرلمان، وتنفيذ أجندات جهوية، والتحكم عن طريق الأكثرية العددية لنواب غرب ليبيا، في تسيير جلسات وقرارات البرلمان.