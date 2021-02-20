في زيارة مفاجئة إلى برقة.. معيتيق يتفق مع عقيلة صالح على تمهيد الطريق للحكومة الجديدة

وصل رئيس المجلس الرئاسي المكلف بحكومة الوفاق أحمد معيتيق، إلى إقليم برقة شرق ليبيا في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، واجتمع في مدينة القبة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بمقر إقامته في المدينة شرق البيضاء بالجبل الأخضر.

ووفق بيان لإدارة الاعلام والتواصل بحكومة الوفاق، فإن معيتيق، بحث مع صالح، سبل العمل من أجل توحيد الميزانية العامة للدولة، وإنهاء الانقسام المالي، وتوحيد المؤسسات، وملف الإنفاق الحكومي بمشاركة وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري.

وأشار بيان الإدارة إلى أن معيتيق وعقيلة، بحثا خلال اللقاء خطوات العمل من أجل تمهيد الطريق للحكومة الجديدة لتسلّم مهامها، بميزانية واحدة، ومؤسسات موحدة، والعمل على إنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة التنفيذية.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة، أكد، اليوم السبت، أنه لن يقبل بأي مرشح في حكومته لا يمكنه العمل في جميع أنحاء الدولة.

وقال الدبيبة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“:”‏حظيت، اليوم، بلقاءات مثمرة بكلٍ من المستشار ‎عقيلة صالح، وأعضاء ‎مجلس النواب، حيث تشاورنا حول الاستحقاقات السياسية المقبلة، وعملية تشكيل الحكومة“.

وأضاف:“سنسعى إلى التواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا، وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ‎ليبيا“.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة، أن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، زار الشرق الليبي، والتقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.