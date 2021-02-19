ليبيا.. الدبيبة يصل طبرق للقاء عقيلة صالح قبل زيارته لبنغازي

وصل رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبدالحميد دبيبة، اليوم الجمعة، إلى طبرق شرق ليبيا، قادما من مصر، بعد زيارة اجتمع فيها مع الرئيس المصري وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والمخابرات العامة.

وكتب حساب الدبيبة على فيسبوك، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية سيتوجه من طبرق إلى مدينة بنغازي؛ ”من أجل المصالحة الوطنية ومصلحة المواطن“.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للحكومة الجديدة، سوف يجري رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة، خلال زيارته اليوم إلى مدينة برقة، مباحثات مع عدة شخصيات في البرلمان وقيادة الجيش الليبي.

وأوضح المكتب أن دبيبة سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ للتباحث حول تشكيل الحكومة المرتقبة وسبل منحها الثقة من قبل مجلس النواب.

تجدر الإشارة إلى أن السلطة الجديدة في ليبيا، من المقرر أن تقود الدولة في ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر المقبل، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة المنبثق عن حوار جنيف.