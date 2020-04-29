الجيش الليبي: الطيران التركي المسير يقصف سيارتي إسعاف جنوب طرابلس

قصف الطيران التركي المسير، يوم الأربعاء، سيارتي إسعاف في منطقة أبو الغرب جنوب غرب طرابلس، وفق المركز الإعلامي لغرفة عمليّات الكرامة، التابع للجيش الوطني الليبي.

وقال المركز، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه "تم قصف سيّارتي إسعاف وبهما شهداء من قبل طيران مسير تركي عند الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء في منطقة أبو الغرب في داخل محطة للوقود".

تم قصف عدد اثنان سيارة اسعاف وبهما شهداء من قبل طيران مسير تركي عند الساعة العاشرة صباحا في يوم الأربعاء الموافق 29/4/2020

في منطقة ابوالغرب في داخل محطة الوقود Posted by ‎المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‎ on Wednesday, April 29, 2020

ويأتي هذا القصف بعد آخر مماثل نفّذته طائرة مسيرة تركية ضد شاحنة في مدنية بالقرب من منطقة نسمة غرب ليبيا ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص مدنيين، وذلك على الرغم من الدعوات المتواترة من قبل عواصم أوروبيّة لإرساء هدنة إنسانية في ليبيا.

وفي وقت سابق، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش الليبي، خالد المحجوب إنّه في الوقت الذي كان يدعو فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى إعلان هدنة إنسانية، كانت الميليشيات المسلحة، تواصل اعتداءاتها على الشعب الليبي، وتقصف بيوت الآمنين وشاحنات الوقود والتموين وقامت بقطع الكهرباء عن الناس في هذا الشهر المعظم.

وأكد المحجوب أن "الجيش الوطني الليبي، لا يمانع في إعلان الهدنة، وفي الالتزام بها"، لكنه شدد على أن هذه الهدنة يجب أن تلتزم بها ما وصفها بـ "حكومة الإخوان" أولا.

وكان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد وجهوا يوم السبت، دعوة إلى طرفي النزاع في ليبيا لإقرار هدنة إنسانية واستئناف محادثات السلام.