الجامعة العربية تستنكر استمرار العمليات العسكرية في ليبيا

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الأربعاء، إنه منزعج من حالة التصعيد التي تشهدها ليبيا على الصعيدين السياسي والعسكري.

وأكد أبوالغيط، في بيان، اليوم الأربعاء: "موقف الجامعة ثابت ومرتكز على رفض اللجوء للخيار العسكري، والالتزام بالحوار السياسي بصفته السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية"، مستنكرا استمرار العمليات العسكرية في مختلف أرجاء ليبيا، خاصة حول العاصمة طرابلس والمناطق الغربية من البلاد.

وجدد مناشدته لحكومة الوفاق والجيش الوطني لحقن الدماء والالتزام بهدنة إنسانية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشددا على أن "القيادات الليبية يجب أن تعي أنه لا مجال لإنهاء الصراع الدائر، إلا من خلال المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويؤيده المجتمع الدولي".

وتابع: "المسار السياسي يرتكز على وجوب التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتفكيك الميليشيات المسلحة التي تهدد أمن واستقرار الدولة الليبية، وتوحيد الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، والاستقرار على الأرضية التوافقية التي تسمح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها الشعب الليبي".

وأدان مجددا التدخلات الخارجية المتزايدة والمكشوفة في الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن موقف الجامعة، وفق القرارات المتعددة الصادرة عن مجلسه، واضح وصريح في هذا الخصوص ويرفض كل أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية التي تغذي الصراع في البلاد، وتمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورحب بأي جهود دولية تسهم في تشديد الرقابة على حظر السلاح المفروض على البلاد؛ تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ودعما لمخرجات قمة برلين.