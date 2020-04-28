بسبب تفشي "كورونا" .. الاتحاد الأوروبي يدرس إلغاء الديون الأفريقية

المصدر: أ ف ب

خصص الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تمويلًا بقيمة 194 مليون يورو لدول الساحل الخمس لتعزيز قواتها الأمنية، وتعهد خلال مؤتمر عبر الفيديو بدراسة طلب بإلغاء الديون الأفريقية.

وأعلن شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي خلال مؤتمر صحفي بعد المؤتمر الذي شارك فيه قادة مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، وتشاد:"بحثنا مع قادة دول الساحل الخمس في خطوات ملموسة لمساعدتهم على خفض التهديد الإرهابي".

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الإسباني جوزيب بوريل عبر حسابه على تويتر:"أعلنا عن 194 مليون يورو إضافية لتعزيز قوات الأمن والدفاع الداخلي، وتسريع إعادة وجود الدولة، وتأمين الخدمات الأساسية في المناطق المحرومة".

وتتركز الجهود في المنطقة المعروفة بـ"الحدود الثلاثة" بين مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، والتي تشهد بانتظام هجمات للمتطرفين.

وقال بوريل:"تفشي وباء كوفيد-19 لا يسمح لنا بأن ننسى إلى أي درجة يتدهور الوضع على كافة الجبهات في منطقة تعد تحدياتها تحدياتنا أيضًا".

وأطلق الاتحاد الأوروبي ودول الساحل الخمس رسميًا تحالف الساحل المعلن في، كانون الثاني/يناير، خلال قمة بجنوب غرب فرنسا.

وأوضح شارل ميشال:"نسعى لإقناع شركاء آخرين بالانضمام إلى التحالف".

وسيساعد هذا التحالف دول الساحل الخمس على الأصعدة العسكرية، والمدنية (الشرطة والقضاء)، والاقتصادية، مع مساعدة تنموية.

وتابع ميشال أن الاتحاد الأوروبي منح المنطقة 4,5 مليار يورو خلال السنوات الست الأخيرة.

وطلب قادة دول الساحل الخمس "ببساطة إلغاء الديون الأفريقية" لمساعدتها على مواجهة التكاليف الصحية والاقتصادية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المجلس الأوروبي:"اتفقنا على مناقشة هذا الطلب داخل الاتحاد الأوروبي ومع شركاء دوليين آخرين" لا سيما صندوق النقد الدولي.

وأعلن شارل ميشال:"سيعقد اجتماع جديد خلال 3 أشهر عبر دائرة الفيديو لدراسة الوضع".