المسماري: تركيا تستعد لاستعمال أسلحة كيماوية في ليبيا

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، إن ادعاءات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج باستخدام قوات الجيش الليبي لأسلحة كيماوية في طرابلس خلفها تركيا.

وأشار المسماري، عبر تدوينة بصفحة الناطق الرسمي على الفيسبوك، إلى أن "تركيا من خلال (عملائها) بحكومة السراج يروجون لشائعات مفادها أن الجيش الوطني الليبي يستخدم أسلحة كيميائية في محور صلاح الدين".

وأوضح المسماري بأن هدف هذه الشائعات التي وصفها بـ"الدنيئة" هو أن "الجماعات الإرهابية والإجرامية تحاول إيجاد ذريعة لإقناع الرأي العام بالتدخل المباشر من قبل القوات الجوية التركية باستخدام الطائرات المقاتلة التركية"، مضيفا أن "تركيا تريد استخدام الأسلحة الكيميائية لاستهداف مواقع الجيش الوطني".

ودعا المسماري جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى مراقبة هذه المسألة عن كثب، مؤكدا أن قيادة الجيش الليبي على استعداد لإجراء تحقيق دولي حول هذا الأمر.

وحذر المسماري من أن تركيا سبق لها أن استخدمت نفس الأسلوب من الشائعات والأكاذيب اتهمت فيها الجيش السوري باستعمال الأسلحة الكيماوية لتضليل المجتمع الدولي، والتستر على التدخل التركي في الشؤون العربية، وفق بيان المسماري.