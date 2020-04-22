ميليشيات طرابلس تتمرد على حكومة الوفاق بعد اعتقال اثنين من قادتها

قال مصدر أمني إن قوة الردع بقيادة عبدالرؤوف كارة ألقت القبض على قياديين تابعين لميليشيا ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري بتعليمات من وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا.

وأشار الرائد سمير البلعزي، الضابط في أمن طرابلس، إلى أن عملية القبض جرت فجر اليوم الأربعاء، واستهدفت قياديين تابعين لـ"كتيبة ثوار طرابلس"، التي تتبع أيضا لحكومة الوفاق، بعد تعليمات وجهها باشاغا إلى قوة الردع.

وأوضح البلعزي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن القياديين اللذين ألقي القبض عليهما هما أدهم ناصوف وهاني مصباح، مشيرا إلى أن السبب وراء اعتقالهما نشرهما لتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم جماعة الإخوان وكذلك وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وأكد أن عملية القبض على ناصوف ومصباح تسببت في احتقان وتوتر كبيرين في صفوف ميليشيات طرابلس، خصوصا بعد انسحاب عناصر تابعة لميليشيا ثوار طرابلس من مواقعها في محاور القتال بالعاصمة الليبية موضحا أن ميليشيا ثوار طرابلس أمهلت قوة الردع مهلة ساعات لإطلاق سراح القياديين التابعين لها.

وفي التطورات الميدانية أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي إسقاط طائرة مسيرة تركية صباح اليوم بمحور الخلة جنوب طرابلس، دون أن تتمكن من استهداف قوات الجيش.

وبحسب بيان الشعبة فإن منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي تصدت للطائرة التي أقلعت من قاعدة معيتيقة في العاصمة طرابلس.