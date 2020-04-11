الجيش الليبي يسقط ثالث طائرة مسيرة تركية خلال 24 ساعة

أكد مصدر عسكري ليبي، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة تركية ثالثة خلال أقل من 24 ساعة في محاور غرب ليبيا أثناء محاولتها استهداف مواقع مختلفة للجيش الليبي جنوب العاصمة.

وقال الضابط في الدفاع الجوي الليبي محمد الخالدي لـ ”إرم نيوز“ إن وحدات الدفاع الجوي المنتشرة في كافة المواقع رصدت تحرك الطائرات المسيّرة الثلاث منذ لحظة انطلاقها من قواعدها، واستطاعت التعامل معها في نقطة حددتها عمليات الجيش الليبي.

وأضاف أن الطائرتين السابقتين كانتا تستهدفان مواقع للجيش في تخوم قاعدة الوطية الجوية، أما الثالثة فكانت تقصد مواقع للجيش في مدينة ترهونة.

وأوضح الخالدي أن الوضع على الأرض سجل تقدمات للجيش في أكثر من محور جنوب طرابلس، كما أن قوات الجيش في شرق مصراتة تقدمت إلى نقاط جديدة تحت غطاء جوي كثيف من طيران الجيش الليبي.