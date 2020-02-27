الجيش الليبي: مقتل عائلة كاملة إثر غارة لطائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة؛ نتيجة استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في طرابلس.
وقال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، في بيان: ”سقوط خمسة ضحايا من عائلة واحدة: الأب والأم والأبناء؛ نتيجة استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في منطقة الرواجح بضواحي العاصمة طرابلس“.
وتابع: ”الضحايا هم الأب سالم المبروك جمعة، والأم عائشة فرج جمعة، والأبناء أحمد سالم، وأميرة سالم، وأبرار سالم“، مضيفًا: ”هذه جريمة من جرائم أردوغان في ليبيا في إطار تنفيذ مخططه الاستعماري الجديد“.
وفي وقت سابق، أعلن مصدر عسكري ليبي استهداف الجيش الليبي للشق العسكري في قاعدة معيتيقة الجوية الواقعة في ضاحية جنزور بالعاصمة طرابلس، مما أسفر عن مقتل 7 عسكريين أتراك.