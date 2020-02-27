الجيش الليبي: مقتل عائلة كاملة إثر غارة لطائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

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أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، سقوط 5 ضحايا من عائلة واحدة؛ نتيجة استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في طرابلس. وقال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، في بيان: ”سقوط خمسة ضحايا من عائلة واحدة: الأب والأم والأبناء؛ نتيجة استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في منطقة الرواجح بضواحي العاصمة طرابلس“. وتابع: ”الضحايا هم الأب سالم المبروك جمعة، والأم…