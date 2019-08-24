ميليشيا ثوار طرابلس تقصف مطار معيتيقة

قال مصدر عسكري إن قذائف هاون أطلقتها ميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، سقطت داخل مطار معيتيقة الدولي ظهر اليوم السبت، ما تسبب في تعليق الرحلات.

وبحسب المركز الإعلامي لعمليات الكرامة فإن القذائف التي أطلقتها مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا ثوار طرابلس ”استهدفت قوة الردع المتواجدة بالمطار والمشرفة على سجن به“.

وحسب المصدر فإن ميليشيا ثوار طرابلس أمهلت قوة الردع 48 ساعة لإطلاق قيادي متشدد معروف بـ“الزيقرا“ وهو أحد قيادات ميليشيا ثوار طرابلس، تحتجزه قوة الردع منذ عدة أيام.

وقالت إدارة المطار عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك إن القصف ”تزامن مع وصول رحلة شركة طيران البراق من إسطنبول، والخطوط الليبية القادمة من الأراضي المقدسة بمجموعة من حجاج بيت الله الحرام“.

وأضافت إدارة المطار بأنها ”اضطرت إثر هذا القصف إلى تعليق الملاحة الجوية من وإلى المطار إلى حين إشعار آخر، وتحويل باقي الرحلات إلى مطار مصراتة“.