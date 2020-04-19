المسماري يقول إن الجيش الليبي ألحق خسائر فادحة بمهاجمي ترهونة

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، أن المعارك الأخيرة في محيط مدينة ترهونة، أسفرت عن إلحاق "خسائر فادحة بالجماعات المسلحة".

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي، إن قوات الجيش "صدت هجومًا تركيًا على مدينة ترهونة، وأسرت عددًا من المقاتلين، وغنمت معدات عسكرية".

وأضاف أن الجيش الوطني الليبي"كشف تحركًا تركيًا لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم".

وأشار إلى أن أنقرة "استغلت أزمة كورونا المستجد، حيث نقلت الأفراد والمعدات إلى طرابلس، ومصراتة، وزوارة، لتنفيذ مهام إرهابية"، موضحًا أن "طائرات نقل المرتزقة تهبط بشكل يومي في طرابلس ومصراتة".

وأكد أنه"تم إسقاط 5 طائرات تركية مسيرة، يوم الخميس الماضي، كانت تمهد للهجوم على ترهونة"، مشيرًا إلى أن الجيش "نجح بحرمان الميليشيات من قدراتها الجوية التي استخدمتها في الهجوم على صبراتة".

وشدد المسماري على أن تركيا،"قامت بنقل قوات كبيرة وأسلحة إلى قوات الوفاق خلال شهر يناير الماضي" مشيرًا إلى أن الطائرات المسيرة "كانت من ضمن خطة النقل في تلك الفترة".

وقال المسماري إن"مجموعة طائرات تركية قامت، يوم الجمعة الماضي، بتنفيذ محاكاة لعملية تدمير أهداف في ليبيا، شملت طائرات (إف 16)، وطائرات تزود بالوقود" مشيرًا إلى أن قوات الوفاق "تستهدف مدينة ترهونة لمركزها الإستراتيجي في المنطقة الغربية".