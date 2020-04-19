ليبيا.. معارك عنيفة قرب ترهونة وإسقاط مسيرة تركية من طراز "العنقاء"

يخوض الجيش الوطني الليبي، منذ ليلة السبت الأحد، وحتى ظهر اليوم، معارك عنيفة مع القوات التابعة لحكومة الوفاق، في "محور القربوللي" شمال غرب مدينة ترهونة الاستراتيجية.

وقال القائد الميداني بسرية 13 التابعة للواء التاسع محمد عبد الجليل، إن "قوات الجيش الوطني، صدت هجوم الميليشيات في نقطة سوق الجمعة قبل ترهونة بـ 60 كيلومترًا، ما أدى إلى انسحابها".

وأضاف عبد الجليل: "قوات الجيش طاردت العناصر المنسحبة من معارك ترهونة ونشبت معركة أخرى على تخوم القربوللي.. آمر كتيبة القرية التابعة لميليشيات مصراتة مفتاح عبد الحفيظ الروياتي، قتل في اشتباكات اليوم بالقربوللي".

وأشار إلى أن "عدة قيادات تابعة للميليشيات قتلوا خلال المواجهات الأخيرة منهم: عصام اسبكتور، آمر إحدى سرايا ميليشيا 301 بمحور الطويشة، وزكريا كوبه أحد قيادي ميليشيا المعروفة بـ(20– 20) التابعة لقوة الردع بمحور سيمافرو/ صلاح الدين".

وأوضح عبد الجليل أن "وسائط الدفاع الجوي استطاعت اليوم، إسقاط طائرة مسيرة تركية وهي الأولى من نوع (العنقاء) بعد أن كانت أغلب الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها من نوع (بيرقدار)".

وقال عبد الجليل: إن "طائرات العنقاء المسيرة تختلف عن بيرقدار بكبر الحجم، ونوعية التسليح، وتتم عملية تسييرها بالأقمار الصناعية".