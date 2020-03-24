تونس تسجّل حالة وفاة رابعة بفيروس كورونا

أعلن في تونس، مساء الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى أربع.

و أكّدت مصادر محليّة أنّ المتوفّى الرابع، فارق الحياة بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا.

و أفادت أنّ المتوفّى هو أصيل منطقة ”بومرداس“ من محافظة المهدية الساحلية و يقيم منذ فترة بمستشفى فرحات حشاد بمحافظة سوسة الساحلية.

و سجلت تونس يوم الثلاثاء، 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 114، في أكبر ارتفاع يشهده نسق الإصابات، تزامنا مع تشديد الإجراءات لفرض الحجر الصحي العام.

ولأوّل مرة تتخطى تونس عتبة الـ 100 مصاب، وتسجل 25 حالة جديدة في يوم واحد، بعد أن كان نسق ارتفاع الإصابات يزيد بتواتر يتراوح بين 3 و14 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة التونسية، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها بعد إجراء تحاليل على أكثر من 100 مشتبه بإصابته.