كورونا.. ارتفاع عدد مصابي الجيش الأمريكي وعائلاتهم لـ321

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) من الجيش وعائلاتهم إلى 321.

وقالت الوزارة إن المصابين بالفيروس هم ”174 من العسكريين، و59 من العاملين المدنيين، و61 من عائلات عناصر الجيش، و27 من المتعاقدين“، حسبما نقلت مجلة ”ذا هيل“ الأمريكية.

كما أشارت إلى وفاة أحد المتعاقدين مع الجيش مساء السبت، إثر إصابته بكورونا، حسب المصدر ذاته.

بدورها، نقلت قناة ”فوكس نيوز“ الأمريكية عن مسؤولين ـ لم تسمهم ـ قولهم إن ”57 من أصل العسكريين الـ174 المصابين، ينتمون للقوات البحرية“.

وأشارت أن 3 من البحارة الأمريكيين على متن حاملة الطائرات ”ثيودور روزفلت“ في بحر الفلبين مصابين بالفيروس، وتم وضعهم قيد الحجر الصحي.

كما لفتت أنها المرة الأولى التي ينتشر فيها الفيروس في سفينة حربية أمريكية في عرض البحر.

و هناك نحو 5 آلاف من القوات البحرية الأمريكية على متن حاملة الطائرات المذكورة.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الأوضاع الحالية ”ستستمر لشهور قليلة مقبلة“.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خصص للحديث عن إجراءات البنتاغون لمواجهة كورونا، شارك فيه رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، مارك ميلي.

وأوضح ميلي أن الأزمة الحالية لن تنحسر إلا بحلول نهاية يوليو/ تموز المقبل.

وسجلت الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء، أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا ومايزيد عن 600 وفاة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 416 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 108 آلاف.